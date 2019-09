Zufall oder nicht? Am 23. September setzte der Bitcoin über Nacht zum Sturzflug an und erholte sich erst nach einem Kursrutsch von 20 % (Stand: 25.09.2019). Ausgerechnet am inoffiziellen Tag der Illuminaten! War da etwa ein Bitcoin-Wal mit Humor beteiligt oder haben höhere Mächte ihre Finger mit im Spiel? Vielleicht beides. Für mich kam der Absturz keineswegs überraschend. Es hätte mich doch sehr gewundert, wenn die folgenden Ereignisse die Bitcoin-Investoren in Summe kalt gelassen hätten. Angst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...