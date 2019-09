Alte Leipziger drückt bei ihren Kooperationen mit ETF-Anbietern aufs Gas. Nach Vanguard, den die Oberurseler erst im Sommer (s. PLATOW v. 15.7.) als Partner in der fondsbasierten Lebensversicherung mit zwei globalen Aktien-ETFs gewinnen konnte, vertief Alte Leipziger Leben jetzt die Zusammenarbeit mit Amundi, Europas größter Fondsgesellschaft.Ab sofort können Versicherungskunden nachhaltige ETFs für ihre Altersvorsorge wählen, darunter neu auch drei nachhaltige ETFs von Amundi. Hinzu kommt ein Prime-ETF, der eine weltweite Anlage in Aktien aus 23 Industrieländern bietet. Die französische Fondsgesellschaft verwaltete per Ende 2018 in Europa mehr als 275 Mrd. Euro in nachhaltigen Anlagen. Das ETF-Angebot von Alte Leipziger umfasst somit aktuell ...

