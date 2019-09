Aktien aus der Halbleiterbranche haben am Freitag unter einem enttäuschenden Gewinnausblick des Chipherstellers Micron Technology gelitten. Der US-Konzern warnt vor den Risiken des Handelskonflikts. Hinzu kam hierzulande eine frisch ausgesprochene Verkaufsempfehlung für Infineon durch das Bankhaus Metzler.

Die Infineon-Papiere waren mit einem Minus von zuletzt 1,9 Prozent auf 16,60 Euro das Schlusslicht im Dax . Die Markterwartungen für das Geschäftsjahr 2020 erschienen ihm übermäßig optimistisch, schrieb Metzler-Analyst Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Chiphersteller hänge sehr stark von den Endkundenmärkten Industrie und Auto ab. Für beide gebe es derzeit keine Hinweise auf einen richtigen Aufschwung, zumindest nicht in den nächsten zwei Quartalen.

Unter den negativen Branchennachrichten litten im MDax die Anteile des Wafer-Produzenten Siltronic mit minus 2,1 Prozent. Dialog Semiconductor büßten 0,7 Prozent ein. Außerhalb Deutschlands verloren STMicroelectronics und ASML ebenfalls zwischen einem halben und 1 Prozent an Wert./ajx/jha/

