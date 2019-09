Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich aufgehellt. Positive Signale in Sachen Handelsstreit sorgen für Hoffnung. Der DAX schloss gestern im Plus. Die Vorgaben aus Übersee sehen diesmal allerdings nicht gut aus. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Tesla, Nike, die Commerzbank, Rheinmetall, TUI und Nordex. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.