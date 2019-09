Der Aufsichtsrat der Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0) hat Christian Kohlpaintner mit Wirkung zum 1. Januar 2020 zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt und als Mitglied des Vorstands bestellt. In den letzten rund zwei Jahrzehnten hat Christian Kohlpaintner verschiedenste Managementfunktionen in führenden internationalen Unternehmen ausgeübt. Er kommt von Clariant International Ltd., wo er zuletzt Mitglied des Executive Committees war. Christian Kohlpaintner tritt die Nachfolge des amtierenden Vorstandsvorsitzenden Steven Holland an, der zum selben Zeitpunkt aus dem Unternehmen ausscheiden wird. ...

