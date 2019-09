Planegg (ots) - Dr. Henning von Kottwitz übernimmt am 25. September 2019 das Amt des Vorstands der PartnerFonds AG. Das hat der Aufsichtsrat des Unternehmens in seiner Sitzung am 23. September 2019 entschieden. Dr. von Kottwitz wird die Nachfolge von Oliver Kolbe antreten, der im August den Vorsitzenden des Aufsichtsrats darüber informiert hat, dass er das Unternehmen zum 31. Dezember 2019 verlassen wird.



«Mit Henning von Kottwitz tritt ein führungsstarker Analytiker und erfahrener Umsetzer in den Vorstand der PartnerFonds AG ein» sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Moss.



Dr. Henning von Kottwitz begann seine Laufbahn bei der Unternehmensberatung The Boston Consulting Group, wo er Kunden in den Bereichen Industrie und Automotive betreute. Danach war er bei Prespartners GmbH als Geschäftsführer insbesondere mit Restrukturierungen und Transaktionen im Bereich Logistik und Energie befasst. Er ist Partner bei B&P Management GmbH.



Herr Dr. von Kottwitz ist Volljurist, studierte Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München und promovierte an der Universität Bremen.



Pressekontakt:



PartnerFonds AG

Fraunhoferstraße 15

82152 Planegg/Martinsried



Telefon: +49 (0)89 - 614 240 200

Fax: +49 (0)89 - 614 240 299



Original-Content von: PartnerFonds AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/7840