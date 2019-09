TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich mit Abgaben haben die ostasiatischen Aktienmärkte den letzten Handelstag der Woche beendet. Die Erwartungen an eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China sind schon wieder etwas gesunken. Es gebe zwar weiter Hoffnungen auf eine Annäherung, doch könnten die innenpolitischen Entwicklungen in den USA mit einem möglichen Amtsenthebungsverfahren für Präsident Donald Trump einen negativen Einfluss haben, so KB Securities.

Der US-Kongress hatte zuletzt eine interne Beschwerde eines Geheimdienstmitarbeiters über ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj öffentlich gemacht. Demnach hat Trump nach Einschätzung des Mitarbeiters eine "Einmischung" aus dem Ausland bei der Wahl 2020 angestrebt. Aus diesem Grund wollen die Demokraten eine Untersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump auf den Weg bringen.

Tokio gibt deutlich nach - Schanghai leicht im Plus

Für die Börse in Tokio ging es am deutlichsten nach unten, der Nikkei-225 gab um 0,8 Prozent auf 21.879 Punkte nach und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Hier belastete vor allem die Sorge einer weiter nachgebenden Wall Street vor dem Hintergrund eines mögliche Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Trump. Daneben wurden eine ganze Reihe von Aktien ex-Dividende gehandelt, so ein Teilnehmer.

Der Schanghai-Composite zeigte sich mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent auf 2.932 Punkte. Im Vorfeld der anstehenden Feiertage hätten sich die Investoren zurückgehalten, so ein Beobachter. Vom 1. bis zum 7. Oktober findet auf dem chinesischen Festland kein Handel statt. Keine Belastung waren enttäuschende Daten zu den chinesischen Industriegewinnen im August. Diese fielen um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem im Juli noch ein Plus von 2,6 Prozent verzeichnet worden war.

Der Kospi in Seoul verlor 1,2 Prozent. Vor dem Hintergrund der weiterhin unsicheren Entwicklungen im Handelsstreit und den zunehmenden innenpolitischen Spannungen in den USA hätten die Investoren verstärkt Gewinne mitgenommen, so die Analysten von Kiwoom Securities. Dies habe vor allem die zuletzt sehr gut gelaufenen Banken- und Technologie-Werten betroffen, hieß es. Die Papiere von Index-Schwergewicht Samsung Electronics fielen 1,6 Prozent und für SK Hynix ging es um 2,3 Prozent nach unten. Shihan Financial Group gaben um 2,7 Prozent nach und KB Financial Group reduzierten sich um 3,5 Prozent.

In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,4 Prozent, belastet von Abgaben bei den Immobilienwerten. Die Aktien von Country Garden verloren 1,0 Prozent und für China Resources Land stand ein Minus von 1,7 Prozent zu Buche.

Der S&P/ASX-200 in Sydney stieg dagegen nach zuletzt drei Handelstagen in Folge mit Abgaben um 0,6 Prozent. Teilnehmer sprachen von einer technischen Erholung. Gestützt wurde diese von Aufschlägen bei den Minenwerten im Zuge gestiegener Eisenerzpreise. BHP gewannen 0,9 Prozent und Rio Tinto 0,5 Prozent. Bei den Bankenwerten stiegen Commonwealth Bank um 0,4 Prozent und ANZ um 1,0 Prozent.

Subaru grenzen Verluste mit Toyota-Aufstockung ein

Die Aktien des japanischen Autoherstellers Subaru erholten sich von ihren Tagestiefs und schlossen mit einem Abschlag von 2,0 Prozent. Zuvor war es schon um bis zu 3,5 Prozent nach unten gegangen. Auslöser war ein Bericht der Zeitung Nikkei, wonach Toyota seinen Anteil an dem Unternehmen auf 20 Prozent erhöhen könnte. Dies wurde von Toyota nachbörslich bestätigt. Aktuell liegt die Beteiligung noch bei 17 Prozent. Auf Basis der Marktkapitalisierung von Subaru müsste Toyota dafür rund 70 Milliarden Yen, umgerechnet rund 650 Millionen Dollar, aufwenden. Im Gegenzug wolle sich Subaru mit 1 Prozent an Toyota beteiligen, hieß es in dem Bericht weiter. Die Toyota-Papiere fielen um 0,8 Prozent.

In Sydney stiegen die Aktien des Telekom-Infrastrukturbetreibers Superloop um 3,6 Prozent, nach einem positiven Analysten-Kommentar von Morgan Stanley. Die Aktie habe seit dem Jahreshoch im Mai um rund 50 Prozent nachgegeben, könnte in den kommenden zwei Monaten aber wieder deutlicher zulegen. Laut den Analysten sei das Risiko in der Aktie geringer, seit das Unternehmen im August die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr reduziert habe.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.716,10 +0,58% +18,94% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.878,90 -0,77% +10,16% 08:00 Kospi (Seoul) 2.049,93 -1,19% +0,44% 08:00 Schanghai-Comp. 2.932,55 +0,12% +17,59% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.948,44 -0,36% +0,74% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.829,68 -0,39% +11,33% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.117,62 -0,26% +1,86% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.585,40 -0,48% -5,77% 11:00 BSE (Mumbai) 38.812,37 -0,45% +7,06% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 09:45 % YTD EUR/USD 1,0914 -0,0% 1,0918 1,0943 -4,8% EUR/JPY 117,65 -0,1% 117,73 117,85 -6,4% EUR/GBP 0,8889 +0,4% 0,8854 0,8859 -1,2% GBP/USD 1,2278 -0,4% 1,2328 1,2353 -3,7% USD/JPY 107,80 -0,0% 107,83 107,69 -1,7% USD/KRW 1199,26 -0,1% 1200,01 1198,89 +7,6% USD/CNY 7,1310 -0,0% 7,1326 7,1276 +3,7% USD/CNH 7,1237 +0,0% 7,1225 7,1248 +3,7% USD/HKD 7,8405 +0,0% 7,8384 7,8380 +0,1% AUD/USD 0,6762 +0,2% 0,6748 0,6755 -4,0% NZD/USD 0,6295 +0,0% 0,6295 0,6299 -6,2% Bitcoin BTC/USD 8.042,50 -0,4% 8.073,50 8.367,75 +116,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,05 56,41 -0,6% -0,36 +16,2% Brent/ICE 62,16 62,74 -0,9% -0,58 +12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.498,52 1.505,50 -0,5% -6,98 +16,8% Silber (Spot) 17,54 17,82 -1,6% -0,28 +13,2% Platin (Spot) 927,69 930,50 -0,3% -2,81 +16,5% Kupfer-Future 2,57 2,56 +0,3% +0,01 -3,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2019 03:33 ET (07:33 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.