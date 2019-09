München (ots) - Sie waren wieder live vor Ort! Vor einem echten Publikum. Die zwei Medienmacher Kai Blasberg und Thomas Koch waren ein wahnsinnig unterhaltsamer Stilbruch im Programmheft...



Aber die beiden Herren mit Hund waren nicht nur das erste Mal live beim AGF Forum mit dabei. Neinnein, das rein intuitiv perfekt aufeinander eingestimmte Podcast-Duo bietet etwas, was es so auch noch nie in der Geschichte von "Zwei Herren mit Hund" gegeben hat. Sie sind erstmalig bestens vorbereitet angetreten.



Sie redeten über die Historie von TV, sie forderten echte Wertschätzung für ihr liebstes Medium, also eigentlich über das, was ihnen am meisten am Herzen liegt und noch dazu ohne ein einziges Mal zu Schmipfen. Ist das was?! JA, das ist was!



Eine Hommage an das TV. Im Auftrag der AGF und im Namen der Liebe. Hört selbst rein! In eine neue Folge von Zwei Herren mit Hund



Auf Spotify, iTunes oder eben Soundcloud: http://ots.de/3J2qXW



Pressekontakt:



TELE 5 Kommunikation

Alina Hülsken

Manager Kommunikation

Tel.: +49 (89) 649568 - 189

alina.huelsken@tele5.de



Für Fotoanfragen:

TELE 5 Fotoredaktion

Judith Hämmelmann

Tel.: +49 (89) 649568 - 182

judith.haemmelmann@tele5.de



Informationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sie

auch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.de



Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/12946