Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Kapitalmarktrenditen in den vorangegangenen Monaten von einem Rekordtief zum nächsten geeilt sind, kam es in der ersten Septemberhälfte zu einer moderaten Gegenbewegung, so die Analysten von Postbank Research.Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei dabei bis auf -0,45% angestiegen, zuletzt habe sie wieder etwas tiefer gelegen, bei -0,60%. Auch US-Treasuries würden mit aktuell 1,66% moderat höher als noch vor ein paar Wochen rentieren. Ein Treiber dieser Entwicklung seien Entspannungssignale im US-chinesischen Handelsstreit gewesen. Beide Kontrahenten hätten die zuvor angekündigte Zollerhöhung für bestimmte Güter verschoben und damit ihren Willen zur Fortsetzung der Verhandlungen über ein Handelsabkommen bekräftigt. In der Folge habe sich die Unsicherheit an den Märkten reduziert, risikoreichere Anlageformen wie z.B. Aktien seien dementsprechend wieder etwas stärker gefragt gewesen. Hierzu passe auch, dass klassische "Fluchtwährungen" wie der Japanische Yen oder der Schweizer Franken Anfang September gegenüber dem Euro zumindest temporär an Wert verloren hätten. ...

