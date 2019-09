Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Morgen richtet sich der Blick auf die ersten nationalen Inflationsdaten in der Eurozone, die einen wichtigen Hinweis auf die Schnellschätzung der EWU-Teuerung in der kommenden Woche liefern, so Ralf Umlauf von der Helaba.Der Verbraucherpreisindex in Frankreich gebe den Auftakt und stehe dabei unter dem Einfluss gesunkener Benzinpreise. Im Monatsvergleich sollte ein Rückgang daher nicht überraschen, was zu einer unveränderten und moderaten Jahresteuerung führen sollte. Im weiteren Verlauf sei das EWU-Wirtschaftsvertrauen von Interesse. Die Indikationen seien uneinheitlich. Während die PMIs enttäuscht hätten, seien die Geschäftsklimaindices in Deutschland und Frankreich angestiegen. Zudem habe sich die Verbraucherstimmung verbessert. Die Erwartung sollte daher nicht zu tief angesetzt werden. ...

