Wien (www.anleihencheck.de) - Moody's hat am 25.09.2019 den Ausblick für europäische Telekommunikationsservice Anbieter von stabil auf negativ gesenkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der anhaltend hohe Wettbewerb könne von der starken Nachfrage demnach weiterhin nicht ausgeglichen werden, weshalb Moody's in Verbindung mit einem geringeren erwarteten Wirtschaftswachstum für Europa mit keinem Umsatzwachstum für das Jahr 2020 rechne. Zudem stünden der Branche hohe Capex-Anforderungen für die Implementierung von 5G bevor, welche sich zusätzlich negativ auf die aktuell limitierte finanzielle Flexibilität der, teilweise für die jeweiligen Ratingkategorien hoch verschuldeten, Unternehmen auswirken könnten. Moody's rechne daher innerhalb der nächsten zwölf bis 18 Monate mit signifikantem Gegenwind in der Branche. (Ausgabe 23 vom 26.09.2019) (27.09.2019/alc/n/a) ...

