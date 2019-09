Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten sanken die Renditen insbesondere unter dem Eindruck eines überraschend schlechten PMI-Einkaufsmanagerindex für das deutsche Verarbeitende Gewerbe, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Die zaghafte Stabilisierung des ifo-Index vermochte die Stimmung kaum zu bessern, zumal die Erwartungskomponente des ifo weiter fiel und auch die Exporterwartungen ihren Weg 'gen Süden fortsetzten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Der deutliche Rückgang beim Verbrauchervertrauen in den USA (Conference Board) sei auch nicht gerade dazu angetan gewesen, Staatsanleihen abzustoßen. Auf der politischen Seite spielte und spielt die Vorbereitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsidenten Donald Trump eine Rolle, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Anlass für diesen von dem linken Spektrum der Demokraten schon seit längerem verlangten Schritt sei ein Telefonat, das Trump mit dem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj geführt habe und in dem er Selenskyj auffordere, Untersuchungen gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden bzw. dessen Sohn einzuleiten. Diese Angelegenheit, die bislang noch zu keinen eindeutigen Reaktionen an den Märkten geführt hat, dürfte uns in den nächsten Tagen und möglicherweise Wochen und Monaten begleiten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. ...

