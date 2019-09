Bonn (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund anhaltender politischer Risiken und schwacher Konjunkturdaten ist ein signifikanter, nachhaltiger Anstieg der Kapitalmarktrenditen im Euroraum und in den USA auf absehbare Zeit unwahrscheinlich, so die Analysten von Postbank Research.Hinzu komme, dass die EZB mit der impliziten Ausdehnung ihrer Forward Guidance für längere Zeit niedrige Leitzinsen verkündet habe. Gleichzeitig spreche auch die Wiederaufnahme der Netto-Anleihekäufe im Euroraum für ein anhaltend moderates Zinsniveau. Die Analysten würden daher davon ausgehen, dass die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf Jahressicht auf -0,30% und dementsprechend kaum ansteigen werde. Auch in den USA stünden die Zeichen auf anhaltend niedrige Zinsen. Die Rendite von US-Treasuries gleicher Laufzeit dürfte in zwölf Monaten bei 1,55% liegen, was einem leichten Rückgang gegenüber dem aktuellen Stand entsprechen würde. (Perspektiven Oktober 2019) (27.09.2019/alc/a/a) ...

