Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Die Rentenmärkte hätten ihren Anstieg im August weiter fortgesetzt, angetrieben von den nach wie vor starken geopolitischen Spannungen, während die Märkte unverändert mit umfangreichen Interventionen der Zentralbanken rechnen würden. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen habe einen Tiefstpunkt erreicht (-0,71%), während sie in der Schweiz, dem Safe-Hafen-Land par excellence, -1,2% erreicht habe. Staatsanleihen mit positiven Renditen in Europa seien knapp und die Möglichkeit einer moderateren Koalitionsregierung in Italien, insbesondere gegenüber der Europäischen Union, habe dafür gesorgt, dass die 10-jährige Staatsanleihe unter die 1%-Schwelle gefallen sei (gegenüber 2,9% im Januar). ...

