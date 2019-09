FRANKFURT (Dow Jones)--BASF will im Agrargeschäft in den nächsten Jahren um einen Prozentpunkt stärker wachsen als der Markt. Auf seinem Kapitalmarkttag im belgischen Gent kündigte der Chemiekonzern eine Steigerung der Umsätze um 50 Prozent bis zum Jahr 2030 an. Das bereinigte EBITDA, die entscheidende Gewinnkennziffer im Konzern, soll in dieser Zeit im Schnitt um 5 Prozent zulegen.

Helfen sollen BASF dabei rund 30 neue Agrarprodukte, die bis 2028 auf den Markt gebracht werden, darunter 8 Wirkstoffe sowie Pflanzeneigenschaften sowie leistungsstarkes Saatgut für Hybridweizen, Soja, Raps, Baumwolle und Gemüse. Das Spitzenumsatzpotenzial all dieser Produkte beziffert BASF mit mehr als 6 Milliarden Euro.

BASF hat im vergangenen Jahr Agrargeschäfte von Bayer übernommen, die der Wettbewerber aus Leverkusen im Zuge der Monsanto-Übernahme aus Wettbewerbsgründen abgeben musste. Vincent Gros, President Agricultural Solutions, sprach von einem Meilenstein, der die Strategie von BASF in diesem Geschäft verändere. Die Integration verlaufe sehr gut. Es sei kein einziger Auftrag verloren gegangen, sagte er.

