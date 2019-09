Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktie der International Airlines Group nach den Pilotenstreiks bei der Tochter British Airways von 700 auf 665 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die streikbedingten Umsatzausfälle habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Airline-Holding der Jahre 2019 bis 2021 reduziert, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 09:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 09:44 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-09-27/10:30

ISIN: ES0177542018