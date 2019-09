Corvus Gold hat Bohrergebnisse von seinem North Bullfrog-Projekt veröffentlicht. Die Resultate bestätigen den Plan des Managements die Ressource zu vergrößern und hier in Produktion zu gehen.

Bohrergebnisse unterstützen Produktionspläne

Corvus Gold (2,30 CAD | 1,63 Euro; CA2210131058) hat neueste Bohrergebnisse von seinen Testbohrungen auf dem North Bullfrog-Projekt vermeldet. Konkret wurde das sogenannte Sierra Blanca-Vorkommen ins Visier genommen. DIe Resultate zeigen, dass sich die Mineralisierung auch in diesem Bereich fortsetzt. So kam Bohrloch NB19-469 auf 39,6 Meter mit 0,71 g/t Gold, NB19-470 wies 1,05 g/t Gold über 6,1 Meter auf (zu den kompletten Bohrergebnissen). Sierra Blanca gehört nicht zur bestehenden Ressource. Zudem bestätigen sie den jüngst verkündeten Ansatz des Managements, hier mit kleinem Geld in Produktion zu gehen und später dann aus dem Cashflow den Bau der Mine auf dem zweiten Vorkommen, Mother Lode, zu finanzieren. Für North Bullfrog plant man in mehreren Phasen die Förderung aufzunehmen und das Material im Heap Leach-Verfahren zu verarbeiten. Mit dem aktuellen Bohrprogramm ...

