Rekordprognose von Tesla: Kommt nun die Aufwärtstrendwende?

Die Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014)-Aktie gehörte am Donnerstag zu den großen Gewinnern an der US-Technologiebörse Nasdaq. Zum Handelsende verzeichneten die Papiere ein sattes Plus von über 6 Prozent. Grund für das Kursfeuerwerk war wieder einmal ein Statement von Konzernchef Elon Musk, der einen beeindruckenden Autoabsatz in Aussicht stellt.

Laut Musk hat Tesla die Chance, das erste Quartal mit 100.000 Auslieferungen zu erreichen. Konkret wird sogar mit 110.000 Bestellungen gerechnet, hieß es in den entsprechenden Rundschreiben von Musk an Mitarbeiter von Tesla.

Ambitionierte Ziele

Die Herausforderung sei, die Autos zügig an die Kundschaft zu bringen. Dazu müsse Tesla zum Quartalsende so viele Ressourcen wie möglich aufbieten, erklärte Musk. Für das Gesamtjahr 2019 hatte Tesla bereits in Aussicht gestellt, 360.000 bis 400.000 Fahrzeuge auszuliefern.

Den vollständigen Artikel lesen ...