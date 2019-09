Weiterstadt/Hamburg (ots) -



Filmfestivals Zum Auftakt des 27. Filmfest Hamburg (26. September 2019) brachte die SKODA VIP-Shuttleflotte wieder prominente Gäste zum roten Teppich des Eröffnungsabends. Am ersten der zehn Filmfest-Tage feierte zudem die französische Komödie 'Die schönste Zeit unseres Lebens' Premiere in Deutschland.



Am Eröffnungsabend begeisterte 'Die schönste Zeit unseres Lebens' in Anwesenheit des Regisseurs Nicolas Bedos und der Hauptdarstellerin Doria Tillier die Gäste der Eröffnungsgala. Ein gelungener Start in das Filmfest, welches noch bis zum 5. Oktober läuft und bei dem über 130 Filme aus aller Welt ihre Premieren feiern. Neben den Stars aus Frankreich, die eigens zur deutschen Erstaufführung ihres Films angereist waren, wohnten auch Schauspielgrößen wie Axel Milberg, Hannelore Hoger, Pheline Roggan und Burkhart Klaußner der Gala bei.



Die SKODA Shuttleflotte stellte sich aus stilvollen SUPERB COMBI zusammen, der mit modernsten Assistenzsystemen für noch mehr Sicherheit und Komfort sorgte und eine reibungslose Ankunft der Prominenz beim 27. Filmfest ermöglichte. Doch auch die Konnektivität des Modells wusste zu begeistern: Smartphones lassen sich über SmartLink ganz einfach mit den modernen Infotainmentsystemen verbinden. Ein Highspeed-Internetzugang macht den SKODA SUPERB COMBI zum Hotspot auf Rädern.



Das Filmfest Hamburg ist eine der zahlreichen renommierten Veranstaltungen, bei denen SKODA als Mobilitätspartner im Einsatz ist. Dabei hat SKODA beim diesjährigen Filmfest nicht nur namenhafte Prominente nach Hamburg eingeladen, sondern auch Kinofans und Filmbegeisterten als sogenannten skodastars die Möglichkeit geboten, am Eröffnungsabend ihren ganz besonderen Red Carpet-Moment zu erleben.



