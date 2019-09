185 Prozent in sechs Jahren - die Beteiligung am ersten HTB-Fonds hat sich für die Anleger gelohnt. Weitere News: Primus Valor erhöht nochmals das Emissionsvolumen für weitere Zeichner und Wealthcap startet neuen Büroimmobilien-Fonds.HTB: Erster Einzelobjektfonds der SHP-Reihe erfolgreich aufgelöstWie der Zweitmarkt-Spezialist HTB mitteilt, wurde jetzt der erste Einzelobjektfonds der Produktreihe Strategische Handelsimmobilien Plus (SHP) aufgelöst. Mit der SHP-Reihe hat HTB insbesondere Privatanlegern die Möglichkeit geboten, sich an einzelnen renditestarken Handelsimmobilien zu beteiligen. Der im Jahr 2013 aufgelegte Einzelobjektfonds "SHP 1" investierte in eine Bestandsimmobilie in Ettlingen. Es handelte sich um ein SB-Warenhaus in der Technologie-Region Karlsruhe. "Für diese langfristig an einen bonitätsstarken Mieter vermietete Einzelhandelsimmobilie in innerstädtischer Lage hatten wir ein so attraktives Kaufangebot, dass wir den Fonds etwas früher als geplant aufgelöst haben", sagte René Trost, der für das Portfolio-Management verantwortliche HTB-Geschäftsführer. Aus dem Verkaufserlös erhielten die Gesellschafter Ende des ersten Halbjahres eine Auszahlung von 130 Prozent. Nach Ablauf der an den Käufer gewährten Garantien und der daraus freiwerdenden Liquidität prognostiziert die Fondsgeschäftsführung einen Gesamtmittelrückfluss von über 185 Prozent vor Steuern bei einer nicht einmal sechs Jahren Haltedauer. Aktuell können sich Anleger am HTB 10. Immobilien Portfolio beteiligen. Angestrebt werden Investitionen in bis zu 50 deutsche Immobilienfonds. Der AIF wurde mit einer Laufzeit von rund elf Jahren geplant, prognostiziert werden Gesamtrückflüsse in Höhe von 157 Prozent. Ein Beitritt ist ab 5.000 Euro möglich.

