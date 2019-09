Guten Morgen,Zum Wochenschluss präsentieren sich die Börsen verhalten freundlich. Selbst der DAX, der zuletzt eher technisch angeschlagen wirkte, kann bis dato den zweiten Tag in Folge ein Plus ausweisen. Das darf man noch nicht überbewerten. Schließlich gibt weiterhin die Wall Street die Schlagzahl an. Dort köchelt nach wie vor das angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Wir hatten Ihnen schon an dieser Stelle erklärt, dass wir die ganze Angelegenheit zwar beobachten, aber vorerst noch nicht übergewichten.Das gilt auch weiterhin. Denn wir gehen davon aus, dass sich der Markt spätestens in der kommenden Woche mehrheitlich dem dann abgeschlossenen Quartal widmen wird. Hier hatten wir auch schon im letzten Zürcher Trend entsprechendes kommentiert.

