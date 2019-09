EuroEyes International Eye Clinic Limited: Details des geplanten Börsengangs in Hong Kong DGAP-News: EuroEyes International Eye Clinic Limited / Schlagwort(e): Börsengang EuroEyes International Eye Clinic Limited: Details des geplanten Börsengangs in Hong Kong (News mit Zusatzmaterial) 27.09.2019 / 11:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Hamburger Augenklinikkette EuroEyes gibt die Details des geplanten Börsengangs in Hong Kong bekannt. EuroEyes ist nach unseren Informationen das erste deutsche Unternehmen, das in Hong Kong an die Börse geht. Die englische Version der Original-Meldung finden Sie im Anhang. Vorab ein Auszug: 27. September 2019. Weltweites Angebot von 79.334.000 Aktien - Angebotspreis zwischen 6,20 und 8,80 HK-Dollar je Aktie - Geplanter Handelsstart am 15. Oktober 2019 EuroEyes International Eye Clinic Limited (kurz "EuroEyes" oder "die Gruppe"), einer der führenden Anbieter für operative Sehkorrekturen, hat heute Einzelheiten zum geplanten Listing am Main Board der Hong Kong Stock Exchange Limited ("SEHK") bekanntgegeben. Gemessen am Umsatz belegt das Unternehmen im Markt der modernen refraktiven Laser- und Linsenchirurgie (ohne PRK und LASEK) in Deutschland den ersten und in Dänemark den zweiten Platz. Die Gruppe war der erste ausländische Anbieter für operative Sehkorrekturen in der VR China. EuroEyes plant, im Rahmen des globalen Angebots (Global Offering) 79.334.000 Aktien auszugeben (vorbehaltlich einer Greenshoe-Option). Davon sind 71.400.000 Aktien für das internationale Angebot (vorbehaltlich einer anderen Aufteilung und der Greenshoe-Option) (International Offering) und die verbleibenden 7.934.000 Aktien (vorbehaltlich einer anderen Aufteilung) für das öffentliche Angebot in Hongkong vorgesehen (Hong Kong Public Offering). Nach Abzug der Underwriting-Gebühren und der geschätzten Kosten und bei einem angenommenen Angebotspreis von 7,50 Hongkong-Dollar pro angebotener Aktie (entsprechend dem mittleren Preis der indikativen Angebotspreisspanne von 6,20 bis 8,80 Hongkong-Dollar pro angebotener Aktie) dürfte der Nettoerlös aus dem globalen Angebot - sofern die Greenshoe-Option nicht ausgeübt wird - bei rund 526,7 Mio. Hongkong-Dollar liegen. Das öffentliche Angebot in Hongkong beginnt am 30. September 2019 (Montag) und endet um 12:00 Uhr mittags am 8. Oktober 2019 (Dienstag). Der Angebotspreis und die endgültige Aufteilung werden am 14. Oktober 2019 (Montag) bekanntgegeben. Der Handel der EuroEyes-Aktie an der SEHK soll am 15. Oktober 2019 (Dienstag) unter der Aktienkennnummer 1846 und mit festen Blöcken, sogenannten Board Lots, von jeweils 1.000 Aktien beginnen. BOCI Asia Limited begleitet das Listing als globaler Koordinator (global coordinator). Als Bookrunner und Lead-Manager fungieren gemeinsam BOCI Asia Limited, China Securities (International) Corporate Finance Company Limited und Fosun Hani Securities Limited. Bitte beachten Sie auch das beigefügte PDF der verbindlichen englischen Pressemitteilung, die zeitgleich an einen internationalen Verteiler versendet wurde. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=XVFTLCCMBL Dokumenttitel: Verbindliche englische Pressemitteilung 27.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 881587 27.09.2019 AXC0115 2019-09-27/11:24