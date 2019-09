Die Aktie der Vectron Systems AG (WKN: A0KEXC) zieht nach der spektakulären Kursrallye wieder alle Aufmerksamkeit der deutschen Nebenwerte-Anleger auf sich. Im Hoch notierte der Titel am Donnerstag bei 15,60 Euro und damit knapp +100% über den Kursen zu unserer Einstiegsempfehlung zu 8 Euro (wir berichteten).

Dass der Kursanstieg in dieser Woche an Fahrt gewann, dürfte daran gelegen haben, dass Vectron mit dem strategischen Einstieg von Primepulse einen absoluten Spezialisten in der Transformation zum digitalen ausgerichteten Dienstleister gewonnen hat (wir berichteten). Inzwischen wurden auch nähere Details zu den Einstiegskonditionen bekannt. Wie den offiziellen Stimmrechtsmitteilungen zu entnehmen ist, hat der neue Großaktionär die Aktien zu einem Preis von 9,50 Euro je Vectron-Aktie erhalten - ein lukratives Geschäft.

