Wien (www.anleihencheck.de) - Zum Abschluss der Woche erwartet die Marktteilnehmer eine Vielzahl interessanter Wirtschaftsdaten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In der Eurozone stünden die EU-Sentiment Umfragen Indikatoren mit hoher Aussagekraft zur Entwicklung in der Gesamtwirtschaft und in einzelnen Sektoren am Kalender. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden mit einer weiteren Eintrübung der Stimmung rechnen. Weiters seien einzelne nationale Konjunkturfrühindikatoren (Italien) und vor allem erste Schnellschätzungen für die Inflationsrate im Monat September (Frankreich, Belgien) von Interesse. ...

