Wien (www.anleihencheck.de) - Auf der Suche nach verbesserter Effizienz sowie langfristiger Nachhaltigkeit für das Geschäftsmodell überlegt die Commerzbank AG den 69% Anteil an der mBank zu veräußern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Letztere sei das CEE-Profitcenter der Commerzbank und die viertgrößte Bank in Polen. Die Restrukturierungsstrategie "Commerzbank 5.0" solle dabei eine Reduktion der RWAs um EUR 17 Mrd. einbringen sowie rund EUR 1.6 Mrd. für Investitionen in Technologie und Filialnetzoptimierungen freimachen. Die Präsentation der neuen Strategie sei für Freitag diese Woche angesetzt. S&P habe auf diese Nachrichten mit einer Hinabstufung des mBank-Ratings auf BBB reagiert und dabei den Verlust der strategischen Signifikanz der mBank für die Commerzbank und die damit verbundene Unterstützung als Hauptgrund angeführt. (Ausgabe 23 vom 26.09.2019) (27.09.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...