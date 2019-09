Der Kärntner Betonfertigteil-Hersteller SW Umwelttechnik eröffnete am Freitag den Ausbau des bestehenden Werks in Alsozsolca in Ungarn. Aufgrund der Vollauslastung des Werks im Nordosten des Landes wurde eine Produktionseinheit mit 3.200 Quadratmeter auf einem betriebszugehörigen Grundstück errichtet, hieß es am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...