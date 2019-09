Baden-Baden (ots) - Baden-Baden. Clemens Bratzler (47) wird ab 1. Dezember 2019 die Programmdirektion Information beim Südwestrundfunk (SWR) leiten. Der Rundfunkrat hat bei seiner Sitzung am Freitag, 27. September 2019 in Baden-Baden dem Personalvorschlag von SWR Intendant Kai Gniffke zugestimmt. Bratzler, der seit Juli 2017 die Hauptabteilung Multimediale Aktualität Baden-Württemberg leitet und stellvertretender SWR-Landessenderdirektor Baden-Württemberg ist, folgt auf Christoph Hauser, der zum 30. November 2019 in den Ruhestand wechselt. Zur multimedialen Programmdirektion Information gehören auch die Bereiche Sport, Film, Service und Unterhaltung.



Kai Gniffke: Bin gespannt auf die neuen Impulse, die Clemens Bratzler setzten wird SWR Intendant Kai Gniffke: "Der SWR hat als Teil der ARD den Anspruch, eine starke Rolle zu spielen - gleichermaßen in Hörfunk, Fernsehen und insbesondere im Internet. Clemens Bratzler ist der perfekte Programmdirektor, um das Programm des SWR so weiterzuentwickeln, dass wir noch mehr Menschen für uns begeistern können. Er hat in seinen vergangenen Stationen oft genug bewiesen, dass er es schafft, neben programmlichen Highlights und neuen Formaten auch seine Mitarbeitenden mitzunehmen. Er ist ein kluger Journalist und eine überaus kommunikative Führungskraft im SWR, der immer den Blick auf die anstehenden Aufgaben richtet und nicht beim vergangenen Erfolg verharrt. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit ihm in der Geschäftsleitung und bin gespannt auf die neuen Impulse, die er in seiner Direktion setzen wird."



Biografie Clemens Bratzler



Clemens Bratzler ist am 2. Juli 1972 geboren. Nach seinem Studium der Mathematik, Physik und Pädagogik in Mainz und Münster begann er seine journalistische Laufbahn 1997 als freier Mitarbeiter beim WDR. 1999/2000 absolvierte Bratzler ein multimediales Volontariat im SWR und arbeitete anschließend als Redakteur und Autor in der Chefredaktion. Von 2002 bis 2008 moderierte er die Nachrichtensendung "Baden-Württemberg aktuell" und ist seither eines der prägenden Gesichter des SWR. Den Zuschauerinnen und Zuschauern ist Clemens Bratzler als "Tagesthemen"-Kommentator sowie als Moderator unter anderem des ARD-Wirtschaftsmagazins "Plusminus", des landespolitischen Magazins "Zur Sache Baden-Württemberg!" wie auch vieler "Brennpunkte", Wahl- und Sondersendungen im Ersten und im SWR Fernsehen bekannt. 2009 übernahm er die Leitung der Abteilung Wirtschaft, wurde stellvertretender Chefredakteur und 2017 Hauptabteilungsleiter Multimediale Aktualität sowie stellvertretender Landessenderdirektor Baden-Württemberg,



Besonderes programmliches Gespür



Bei allen seinen beruflichen Stationen im SWR habe er sein besonderes programmliches Gespür unter Beweis gestellt, so SWR Intendant Kai Gniffke. Er habe sowohl bei SWR- als auch bei ARD-Formaten gemeinsam mit seinen jeweiligen Teams Sendungskonzepte erfolgreich überarbeitet oder Formate komplett neu entwickelt und zur Reife gebracht. So seien beispielsweise mit "Marktcheck" für das SWR Fernsehen Sendungen entstanden, die dem hohen öffentlich-rechtlichen Anspruch gerecht würden und aufgrund der zeitgemäßen Machart regelmäßig überdurchschnittliche Akzeptanz erzielten. Ebenfalls zugestimmt hat der Rundfunkrat der Berufung von Anke Mai zur neuen SWR Prorammdirektorin Kultur (siehe gesonderte Pressemeldung). Bildmaterial Fotos finden Sie auf http://x.swr.de/s/clemensbratzler undüber www.ARD-Foto.de



