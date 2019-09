LOTTO24 AG: Außerordentliche Hauptversammlung der Lotto24 AG DGAP-News: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung LOTTO24 AG: Außerordentliche Hauptversammlung der Lotto24 AG 27.09.2019 / 12:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Außerordentliche Hauptversammlung der Lotto24 AG - Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von drei auf sechs erhöht - Dr. Andreas Meyer-Landrut, Dr. Stefan Mäger und Dr. Otto Lose zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern berufen - Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung 2019 bestätigt (Hamburg, 27. September 2019) Die Lotto24 AG ( Lotto24.de), führender deutscher Anbieter staatlicher Lotterien im Internet, hat heute eine außerordentliche Hauptversammlung in Hamburg durchgeführt. Bei einer Gesamtpräsenz von rund 95 Prozent des stimmberechtigten Kapitals wurde allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Auf der Tagesordnung standen Satzungsänderungen zur Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von drei auf sechs sowie zu entsprechenden Regelungen von Ausschüssen des Aufsichtsrats. Basierend auf den bisherigen drei Aufsichtsratsmitgliedern sah die Satzung der Lotto24 AG noch keine Vergütung für Ausschusstätigkeiten vor. Zudem wurden die drei neuen Aufsichtsratspositionen mit den von der Verwaltung vorgeschlagenen Herren Dr. Andreas Meyer-Landrut, Dr. Stefan Mäger und Dr. Otto Lose besetzt. Auch die im Zuge eines Ergänzungsverlangens aufgenommenen Tagesordnungspunkte zur Bestätigung der Beschlussfassung der Tagesordnungspunkte 6 (Abberufung von Prof. Willi Berchtold) und 7 (Nachwahl eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats) der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. Juni 2019 fanden entsprechende Zustimmung. "Mit der Vergrößerung des Aufsichtsrats und der Nominierung dreier unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder, möchten wir noch einmal verdeutlichen, dass wir in keinem Fall zum Nachteil der Minderheitsaktionäre agieren wollen und werden", so Petra von Strombeck, Vorstandsvorsitzende der Lotto24 AG. "Wir freuen uns daher ganz besonders, mit Dr. Meyer-Landrut, Dr. Mäger und Dr. Lose so erfahrene und renommierte Experten für uns gewonnen zu haben." Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet ( Lotto24.de). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. 2019 wurde Lotto24 mehrheitlich von der ZEAL Network SE übernommen und gehört seitdem zur ZEAL-Gruppe. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten. Kontakt: Lotto24 AG Vanina Hoffmann Manager Investor & Public Relations Tel.: +49 40 82 22 39 - 501 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: Lotto24-ag.de Lotto24.de 27.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LOTTO24 AG Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT0243 WKN: LTT024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 881575 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 881575 27.09.2019 ISIN DE000LTT0243 AXC0142 2019-09-27/12:33