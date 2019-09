20.000 Entlassungen und umfangreiche Sanierungen kommen eigentlich zwei Jahre zu spät. Conti hat zu lange gewartet, aber: Die Erwartungen darauf führten den Kurs schon so deutlich zurück, nämlich von 157 auf knapp über 100 Euro, womit alles richtig eingepreist wurde. Denn seit der Nachricht über dieser Schritte steigt der Kurs. So funktionieren die Einpreisungen, was auch für alle anderen Autobauer nebst Zulieferer gilt.



