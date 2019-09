Wien (www.fondscheck.de) - Die Experten von Sauren Fonds-Research haben aus dem großen Universum vielversprechende Manager herausgepickt, so die Experten von "FONDS professionell"."FONDS professionell" zeige in einem exklusiven Überblick die Goldmedaillengewinner des Jahres 2019. In diesem Jahr hätten die Kölner insgesamt 127 Auszeichnungen vergeben. Dabei hätten sechs Fondsmanager drei Goldmedaillen, 73 zwei Goldmedaillen und 48 eine Goldmedaille erhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...