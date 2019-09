UET United Electronic Technology AG veröffentlicht den konsolidierten Finanzbericht zum 1. Halbjahr 2019 DGAP-News: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges UET United Electronic Technology AG veröffentlicht den konsolidierten Finanzbericht zum 1. Halbjahr 2019 27.09.2019 / 13:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Konsolidierter Umsatz beträgt 17,908 Mio. EUR * EBITDA im Konzern bei 0,291 Mio. EUR * Konzernergebnis in Höhe von -1,544 Mio. EUR * Wachstums- und Ertragsplanung für 2019 bleiben bestehen UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, gibt heute konsolidierte Finanzzahlen für das erste Halbjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2019 bekannt. In der ersten Jahreshälfte 2019 erwirtschaftete der UET-Konzern einen Umsatz in Höhe von 17,908 Mio. EUR. Bereinigt um Einmaleffekte im Vorjahr und gemessen am operativen Kerngeschäft, ist dies ein Rückgang um 0,928 Mio. EUR und entspricht 5 %. Die Umsatzentwicklung der UET-Gruppe des ersten Halbjahres 2019 entsprach den Erwartungen. Infolge langer einkaufsseitiger Lieferzeiten und limitierter finanzieller Ressourcen waren Komponenten und Rohmaterialien nicht wie erforderlich verfügbar, sodass sich Lieferrückstände und dadurch Auswirkungen auf Umsatz und die Gesamtleistung der Gruppe ergaben. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019 erwirtschaftete der UET-Konzern ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von insgesamt 0,291 Mio. EUR (Vorjahresperiode: 3,872 Mio. EUR). Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) war negativ und belief sich auf -0,990 Mio. EUR gegenüber 2,989 Mio. EUR im gleichen Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2019 belief sich auf -1,544 Mio. EUR, im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug das Konzernergebnis bereinigt um entkonsolidierungsbedingte Einmaleffekte 0,175 Mio. EUR. Die liquiden Mittel im UET-Konzern betrugen per 30. Juni 2019 insgesamt 2,049 Mio. EUR. Basierend auf dem aktuellen Produktionsvolumen und Produktionsoutput, schrittweise abnehmenden Lieferzeiten, der Sicherstellung der entsprechenden Komponenten und Rohmaterialien sowie dem bestehenden Auftragsbestand, wird das Wachstumsziel mit zweistelliger prozentualer Zuwachsrate und die entsprechende positive Ergebnisverbesserung für das gesamte Geschäftsjahr 2019 bestätigt. Im UET-Halbjahresbericht 2019 können weitere Finanzdaten und Informationen abgerufen werden, dieser steht ab dem 30. September 2019 auf der Homepage der UET-Gruppe (http://www.uet-group.com) unter Investor Relations zur Verfügung. Kontakt: UET United Electronic Technology AG Frankfurter Straße 80-82 D-65760 Eschborn Sebastian Schubert Investor Relations Tel: + 49 (0) 6196 777755-0 E-Mail: investor@uet-group.com 27.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: UET United Electronic Technology AG Frankfurter Straße 80-82 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0)6196-7777550 Fax: +49 (0)6196-7777559 E-Mail: investor@uet-group.com Internet: www.uet-group.com ISIN: DE000A0LBKW6 WKN: A0LBKW Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 881677 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 881677 27.09.2019 ISIN DE000A0LBKW6 AXC0148 2019-09-27/13:13