Das Bankhaus Metzler hat Infineon von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 15 auf 14 Euro gesenkt. Die Markterwartungen für das Geschäftsjahr 2020 erschienen ihm übermäßig optimistisch, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Chiphersteller hänge sehr stark von den Endkundenmärkten im Bereich Industrie und Automobil ab. Für beide gebe es derzeit keine Hinweise auf einen richtigen Aufschwung, zumindest nicht in den nächsten zwei Quartalen./kro/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / 08:20 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2019 / 08:20 / CET

ISIN DE0006231004

AXC0158 2019-09-27/13:32