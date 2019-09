DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.987,00 +0,22% +18,82% Euro-Stoxx-50 3.547,23 +0,43% +18,19% Stoxx-50 3.245,63 +0,49% +17,59% DAX 12.399,91 +0,91% +17,43% FTSE 7.434,98 +1,14% +9,26% CAC 5.636,72 +0,29% +19,15% Nikkei-225 21.878,90 -0,77% +9,31% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,79 56,41 -1,1% -0,62 +15,7% Brent/ICE 61,87 62,74 -1,4% -0,87 +11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.492,63 1.505,50 -0,9% -12,88 +16,4% Silber (Spot) 17,52 17,82 -1,7% -0,30 +13,0% Platin (Spot) 926,68 930,50 -0,4% -3,82 +16,3% Kupfer-Future 2,58 2,56 +0,7% +0,02 -2,7%

Die Ölpreise geraten kräftig unter Druck. Grund ist ein teilweiser Waffenstillstand zwischen den Huthi-Rebellen im Jemen und Saudi-Arabien, von dem informierte Personen berichten. Nach den Drohnenangriffen auf saudi-arabische Ölanlagen vor etwa zwei Wochen, zu dem sich die Huthi-Rebellen bekannt hatten, hatten die Rebellen in der vergangenen Woche eine einseitige Waffenruhe erklärt. Nun habe Saudi-Arabien dem zugestimmt, heißt es.

Auch Gold gibt deutlicher nach. Die größere Risikoneigung der Anleger mache das Edelmetall als sicheren Hafen uninteressant.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Rücksetzer vom Donnerstag zeichnet sich am Freitag an den US-Börsen eine kleine Erholung ab. Mehr als eine Gegenbewegung dürfte allerdings nicht drin sein, denn über den Märkten schwebt unverändert die Debatte über ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump wegen der Ukraine-Affäre. Zum Handelsstreit gibt es derweil keine neuen Nachrichten. Daneben müssen die Anleger eine Reihe von Konjunkturdaten verarbeiten, angefangen von den persönlichen Einkommen und Ausgaben im Monat August über den Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern ebenfalls aus dem vergangenen Monat bis hin zum Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung für September. Unter den Einzelwerten brechen Micron vorbörslich um fast 6 Prozent ein. Der Chiphersteller hat zum wiederholten Mal einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet und sich pessimistisch zum bevorstehenden Weihnachtsgeschäft geäußert. Die Aktien von Progress Software werden vorbörslich noch nicht gehandelt, hatten aber im nachbörslichen Geschäft am Donnerstag mit einem Kursrutsch von fast 15 Prozent auf die Drittquartalszahlen des Unternehmens reagiert. Dieses hatte zwar mit dem bereinigten Gewinn die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch lag der Umsatz unter dem Analystenkonsens.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen August Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August PROGNOSE: -1,0% gg Vm revidiert +2,0% gg Vm; vorläufig +2,1% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (2. Umfrage) PROGNOSE: 92,0 1. Umfrage: 92,0 zuvor: 89,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte bauen die Gewinne bis zum Mittag aus. Rückenwind kommt vom Euro, dessen Schwächeanfall sich ausweitet. Vor allem der exportlastige deutsche Aktienmarkt ist Nutznießer der Euroschwäche. Noch etwas stärker legt die Londoner Börse zu. Ein No-Deal-Brexit dürfte zumindest für dieses Jahr vom Tisch sein, nachdem sich "Brexit-Boris" selbst in die Sackgasse manövriert hat. Auf europäischer Ebene ziehen die Kurse der Rohstoff- und Stahl-Aktien deutlich an, ihr Sektoren-Index steigt um 2,1 Prozent. Im Minus - und das auch nur leicht - liegen lediglich die Indizes der vergleichsweise konjunkturunabhängigen Versorger und Pharma-Konzerne. Im DAX steigen BASF um 2,8 Prozent, nachdem der Konzern die Jahresprognose bestätigt hat. Covestro steigen um 2,4 Prozent und Siemens um 2 Prozent. Der enttäuschende Ausblick von Micron drückt dagegen Infineon um 1,5 Prozent. Zudem hat Metzler Infineon auf Verkauf gesenkt. Aixtron und ASML notieren gut behauptet, STMicro ziehen um 0,8 Prozent an. Im MDAX steigen Commerzbank um 1 Prozent. Die Bank hat trotz der Kosten für den Konzernumbau den Dividendenausblick bekräftigt und erhofft sich von der Comdirect-Integration Synergien. Osram steigen um 3,3 Prozent auf 39,97 Euro. AMS hat das Übernahmeangebot erhöht auf 41 Euro von 38,50 Euro. Die AMS-Aktie fällt um 4,4 Prozent, das Unternehmen plant eine milliardenschwere Kapitalerhöhung. Rheinmetall (-2,3 Prozent) ist in Nord- und Südamerika Opfer eines Cyberangriffs geworden. In der Ölbranche steht ein größerer Deal im Blick. Der US-Energiekonzern Exxon Mobil Corp verkauft Upstream-Geschäfte in Norwegen für 4,5 Milliarden US-Dollar an eine Tochter der italienischen Eni. Deren Aktie legt 0,8 Prozent zu, etwa soviel wie der Branchenindex der Öl- und Gaswerte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.28 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0936 +0,17% 1,0913 1,0939 -4,6% EUR/JPY 118,21 +0,41% 117,59 117,77 -6,0% EUR/CHF 1,0851 +0,03% 1,0853 1,0857 -3,6% EUR/GBP 0,8889 +0,39% 0,8851 0,8850 -1,2% USD/JPY 108,09 +0,24% 107,76 107,67 -1,4% GBP/USD 1,2303 -0,20% 1,2329 1,2360 -3,6% USD/CNY 7,126 -0,09% 7,1371 7,1317 +3,6% Bitcoin BTC/USD 8.031,00 -0,53% 7.989,00 8.171,75 +115,9%

Der Euro erreichte am Morgen gegen den Dollar ein neues Jahrestief bei 1,0904. Bank of America Merrill Lynch (BoAML) sieht noch Luft für den Euro nach unten gegenüber dem US-Dollar, zumal seine jüngste Schwäche mehr der Dollarstärke geschuldet gewesen sei als den Abwärtsrisiken, die die Experten für die Gemeinschaftswährung sehen. Zu diesen gehörten die nicht voll eingepreisten Auswirkungen eines No-Deal-Brexit auf die Eurozone, Handelsgespräche zwischen den USA und der EU, höhere Ölpreise und geopolitische Spannungen im Nahen Osten. Jegliche Euro-Anstiege dürften dagegen das Ergebnis von Dollarschwäche sein, beispielsweise dann, wenn Handelsvereinbarungen zwischen den USA und China oder den USA und Europa gefunden und die Nachfrage nach sicheren Häfen dämpfen würden. Ein anderer denkbarer Fall seien US-Interventionen gegen den Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich mit Abgaben haben die ostasiatischen Aktienmärkte den letzten Handelstag der Woche beendet. Die Erwartungen an eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China sind schon wieder etwas gesunken. Es gebe zwar weiter Hoffnungen auf eine Annäherung, doch könnten die innenpolitischen Entwicklungen in den USA mit einem möglichen Amtsenthebungsverfahren für Präsident Donald Trump einen negativen Einfluss haben, so KB Securities. Enttäuschende Daten zu den Gewinnen der chinesischen Industrie hätten dagegen nicht belastet. Unter den Einzelwerten erholten sich die Aktien des japanischen Autoherstellers Subaru von ihren Tagestiefs und schlossen mit einem Abschlag von 2,0 Prozent. Zuvor war es schon um bis zu 3,5 Prozent nach unten gegangen. Auslöser war ein Bericht der Zeitung Nikkei, wonach Toyota seinen Anteil an dem Unternehmen auf 20 Prozent erhöhen könnte. Dies wurde von Toyota nachbörslich bestätigt. Die Toyota-Papiere fielen um 0,8 Prozent. In Sydney stiegen die Aktien des Telekom-Infrastrukturbetreibers Superloop um 3,6 Prozent nach einem positiven Analysten-Kommentar von Morgan Stanley.

CREDIT

Die Prämien am deutschen Kreditmarkt treten am Freitag auf der Stelle. Die Wiederaufnahme des Anleihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank wird nach Einschätzung der Commerzbank die Knappheitsprobleme bei europäischen Anleihen verschärfen und die niedrigen Renditen am langen Ende zementieren. Ohne eine "echte" Rezession oder Finanzkrise sollten die Anleger weiterhin in Richtung Credit drängen. Zusammen mit umfangreichen CSPP-Käufen sollte dies den Effekt erhöhter Emissionsvolumina bei immer längeren Laufzeiten überkompensieren.

Die Creditstrategen von Metzler erwarten, dass sich die Spreads norwegischer Bankanleihen in den kommenden Monaten positiv entwickeln werden. Die erwarteten MREL-Verbindlichkeiten, die in den nächsten drei Jahren emittiert werden und die Verlustbeteiligung bei Senior Preferred-Papieren verringern sollten, seien nicht adäquat in den aktuellen Risikoaufschlägen reflektiert.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF-Exzellenzprogramm verbessert Gewinn 2019 noch nicht

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 27, 2019 07:11 ET (11:11 GMT)

Das im vergangenen Jahr angestoßene Exzellenzprogramm von BASF zur EBITDA-Verbesserung wird im laufenden Jahr unter dem Strich voraussichtlich noch keine nennenswerten Effekte zeigen. 500 Millionen Euro an Verbesserung auf EBITDA-Ebene stünden 400 bis 500 Millionen Euro an Umsetzungskosten gegenüber, sagte Vorstandschef Martin Brudermüller auf einem Kapitalmarkttag in Gent.

BASF will im Agrargeschäft binnen 10 Jahren um 50 Prozent wachsen

BASF will im Agrargeschäft in den nächsten Jahren um einen Prozentpunkt stärker wachsen als der Markt. Auf seinem Kapitalmarkttag im belgischen Gent kündigte der Chemiekonzern eine Steigerung der Umsätze um 50 Prozent bis zum Jahr 2030 an. Das bereinigte EBITDA, die entscheidende Gewinnkennziffer im Konzern, soll in dieser Zeit im Schnitt um 5 Prozent zulegen.

BASF-CEO: Geschäftsentwicklung im Juli und August wie in Q2

Die im ersten Halbjahr von Unsicherheiten und Überkapazitäten geprägte Geschäftsentwicklung bei BASF hat sich laut Vorstandschef Martin Brudermüller auch im Juli und August fortgesetzt. Die Zielmärkte des Chemiekonzerns seien nach wie vor von Volatilitäten und geringer Sichtbarkeit geprägt, sagte er bei einem Kapitalmarkttag in Gent.

Commerzbank erwartet in nächsten Jahren zunächst weniger Rendite

Bis zum Erreichen des mittelfristigen Renditeziels von über 4 Prozent dürfte die Profitabilität der Commerzbank in den nächsten Jahren zunächst sinken. Wie Finanzvorstand Stephan Engels auf der Pressekonferenz zur neuen Strategie sagte, rechnet die Bank in den nächsten Jahren mit einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von 2 bis 4 Prozent. 2023, nach Abschluss des neuen Strategieprogramms "Commerzbank 5.0", soll die Rendite bei über 4 Prozent liegen. "Im günstigsten Fall wäre eine Rendite von über 5 Prozent möglich", sagte Engels.

Commerzbank-CEO: Synergien und Skalenvorteile durch Comdirect-Integration

Die Commerzbank erhofft sich aus der Komplettübernahme der Direktbanktochter Comdirect Synergien und Skaleneffekte. Eine Zweimarkenstrategie ergebe Sinn, solange beide Banken wachsen und der Aufwand überschaubar ist, sagte Commerzbank-Vorstandschef Martin Zielke bei der Pressekonferenz zum neuerlichen Umbau der Bank in Frankfurt. "Dieses getrennte Wachstum hat aber einen abnehmenden Grenznutzen, insbesondere da sich die Geschäftsmodelle weiter annähern." Deswegen sei es sinnvoll, bei Vertrieb und Marketing auf eine Marke zu setzen. Die Marke Comdirect werde als Produktmarke für das Brokerage erhalten.

Merck KGaA erhält Zulassung für Erbitux in China

Der Pharmakonzern Merck kann einen Zulassungserfolg in China für sein Krebsmedikament Erbitux verbuchen. Wie die Merck KGaA mitteilte, hat die zuständige chinesische Behörde (NMPA) Erbitux als Erstlinientherapie für eine bestimmte Form von Darmkrebs zugelassen.

AMS macht Osram-Übernahmeschlacht mit einem Kniff zum Krimi

Kurz vor dem Ende der Übernahmeschlacht um Osram hat der bei dem Lichtkonzern ungeliebte österreichische Sensorenhersteller AMS unerwartet ein Ass aus dem Ärmel gezogen. Um die Finanzinvestoren Bain und Advent auszubremsen, die vor wenigen Tagen eine "bedeutsam" höhere Offerte als die von AMS in Aussicht gestellt hatten, sattelte AMS noch einmal 2,50 Euro auf den Preis drauf und bietet jetzt 41 Euro je Anteilsschein.

Bosch investiert in chinesisches Start-up für autonome Lkws

Bosch hat sich an dem chinesischen Start-up Trunk beteiligt, das Technologien für autonome Lkws entwickelt. Über die konzerneigene Venture-Capital-Gesellschaft (RBVC) hat der Stuttgarter Stiftungskonzern in das in Peking ansässige Unternehmen investiert. Trunk entwickelt und vertreibt kombinierte Hard- und Softwarelösungen für autonome Lkws. Es wird laut Bosch als erstes Unternehmen mit autonomen Lkw-Lösungen für den Containerlogistikmarkt in Serienfertigung gehen.

Heidelbergcement kauft in Nordamerika zu

Heidelbergcement kauft von der Elementia S.A.B. de C.V. ein Zementwerk in Bath, Pennsylvania. Das Zementwerk Keystone ist seit 1928 in Betrieb und beliefert die Märkte in Pennsylvania, New Jersey und New York mit losem und Sackzement. Das Werk hat eine Kapazität von 1,1 Millionen Tonnen Zement im Jahr, wie Heidelbergcement mitteilte. Der Kaufpreis beträgt 151 Mio US-Dollar frei von liquiden Mitteln und Verbindlichkeiten.

Vestas streicht 500 Stellen in Deutschland

Der Windanlagenhersteller Vestas streicht in Deutschland und Dänemark 590 Stellen. In Lauchhammer in Brandenburg will der dänische Konzern die Produktion für Rotorblätter der Windanlagen des Typs V136 eindampfen, Rotorblätter für V117-Anlagen sollen weiterentwickelt werden. Etwa 500 Stellen oder rund 50 Prozent der Jobs an dem Standort dürften wegfallen, teilte die Vestas Wind Systems AS mit.

Deutsche Reiseanbieter konnten binnen zehn Jahren Umsätze kräftig steigern

Die Reisebranche in Deutschland hat binnen eines Jahrzehnts ihre Umsätze deutlich steigern können. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, legte der Gesamtumsatz von Reisebüros und Reiseveranstalter von 2008 bis 2017 von 21,4 auf 32,9 Milliarden Euro zu. Das ist ein Plus von 54 Prozent.

China weist Verdacht der Industriespionage bei Airbus zurück

Die chinesische Regierung hat den Verdacht der Industriespionage im Zusammenhang mit Cyberangriffen auf den europäischen Luftfahrtkonzern Airbus entschieden zurückgewiesen. Er könne versichern, dass sich China "entschlossen gegen jede Form von Cyberattacken wendet", sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Das Land sei außerdem ein Verfechter von Netzwerksicherheit.

Toyota Motor stockt Beteiligung an Subaru auf

Die beiden Autohersteller Toyota und Subaru erhöhen vor dem Hintergrund einer engeren Partnerschaft ihre Überkreuzbeteiligung. Die Toyota Motor Corp stockt die Beteiligung an Subaru laut Mitteilung auf 20 von 17 Prozent. Der Volkswagen-Rivale will maximal 80 Milliarden japanische Yen oder umgerechnet 680 Millionen Euro für den Erwerb von Subaru-Aktien investieren. Subaru wird im Gegenzug dieselbe Summe investieren, um Toyota-Anteile zu kaufen.

Unicredit verkauft Kreditportfolio über 730 Millionen Euro

Die italienische Bank Unicredit trennt sich von weiteren faulen Krediten. Wie das Institut mitteilte, verkauft es ein Portfolio notleidender Kredite im Volumen von 730 Millionen Euro an die Illimity SpA. Das Portfolio besteht aus Krediten an kleine und mittlere italienische Firmen, so die Bank. Die Auswirkungen des Verkaufs werden im Bericht für das dritte Quartal berücksichtigt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2019 07:11 ET (11:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.