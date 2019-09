COCA-COLA EUROPEAN: Transaction in Own Shares

27 September 2019

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC

(the "Company")

Transactions in Own Shares

The Company announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of EUR 0.01 each through Credit Suisse Securities (USA) LLC. The purchased shares have all been cancelled.

These share purchases form part of the Company's existing buyback programme, as announced on 12 September 2018, in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 29 May 2019 (the "Buyback Programme"). The Company will make further announcements in due course following the completion of any further purchases pursuant to the Buyback Programme.

USX purchases

Daily aggregated information by trading venue

Date of purchase Aggregate number of ordinary shares of EUR 0.01 each purchased Highest price paid per share (USX) Lowest price paid per share (USX) Volume weighted average price paid per share (USX) Trading venue 20 September 2019 1,624 56.61 56.37 56.521743 BATS Global Markets ("BATS") 20 September 2019 1,699 56.62 56.15 56.434020 Boston Stock Exchange ("BSE") 20 September 2019 1,005 56.56 56.15 56.443900 BATS Global Markets Secondary

Exchange ("BYX") 20 September 2019 600 56.43 56.15 56.343333 CFX Alternative Trading ("CFX") 20 September 2019 1,447 56.6 56.32 56.441507 IEX ("IEXG") 20 September 2019 76,092 56.66 56.17 56.415794 NASDAQ ("NASDAQ") 20 September 2019 100 56.49 56.49 56.490000 NYSE - National Exchange ("NSX") 20 September 2019 7,133 56.66 56.26 56.490684 New York Stock Exchange ("NYSE") 20 September 2019 12,493 56.67 56.17 56.410700 OTC Markets ("OTC") 20 September 2019 110 56.6 56.39 56.409091 Nasdaq PHX ("PHLX") 20 September 2019 626 56.61 56.38 56.487700 NYSE Arca ("PSE") 20 September 2019 282 56.49 56.41 56.466738 CBOE EDGA Equity Exchange ("XDEA") 20 September 2019 789 56.59 56.36 56.470767 CBOE EDGX Equity Exchange ("XDEX") 23 September 2019 2,257 56.16 55.94 56.052468 BATS 23 September 2019 2,063 56.21 55.94 56.088735 BSE 23 September 2019 574 56.2 55.99 56.104704 BYX 23 September 2019 800 56.175 56.04 56.141250 CFX 23 September 2019 300 56.17 55.98 56.046667 IEXG 23 September 2019 10,095 56.28 55.92 56.106247 NASDAQ 23 September 2019 85,645 56.28 55.94 56.104396 NYSE 23 September 2019 12,636 56.29 55.95 56.090392 OTC 23 September 2019 839 56.28 55.94 56.103921 PSE 23 September 2019 150 56.11 55.99 56.030000 XDEA 23 September 2019 641 56.25 55.94 56.095601 XDEX 24 September 2019 1,384 56.16 55.31 55.539487 BATS 24 September 2019 1,936 56.16 55.31 55.547634 BSE 24 September 2019 800 56.16 55.32 55.487500 BYX 24 September 2019 2,400 55.93 55.725 55.840833 CFX 24 September 2019 900 56.16 55.32 55.922222 IEXG 24 September 2019 112,662 56.18 55.28 55.688323 NASDAQ 24 September 2019 300 55.34 55.32 55.330000 NSX 24 September 2019 3,371 55.83 55.3 55.462370 NYSE 24 September 2019 4,600 55.93 55.28 55.620543 OTC 24 September 2019 647 56.16 55.3 55.575611 PSE 24 September 2019 800 56.16 55.32 55.608750 XDEA 24 September 2019 200 56.16 55.34 55.750000 XDEX 25 September 2019 5,937 55.34 54.87 55.105661 BATS 25 September 2019 2,385 55.38 54.9 55.091069 BSE 25 September 2019 1,600 55.38 54.9 55.032813 BYX 25 September 2019 1,426 55.38 54.9 55.001711 IEXG 25 September 2019 137,384 55.51 54.87 55.129949 NASDAQ 25 September 2019 200 55.2 55.19 55.195000 NSX 25 September 2019 8,365 55.41 54.87 55.133304 NYSE 25 September 2019 9,375 55.48 54.87 55.116960 OTC 25 September 2019 200 55.22 55.22 55.220000 PHLX 25 September 2019 1,337 55.21 54.87 55.094480 PSE 25 September 2019 1,308 55.33 54.905 54.998578 XDEA 25 September 2019 483 55.22 54.93 55.098302 XDEX 26 September 2019 7,237 55.95 55.6 55.813808 BATS 26 September 2019 2,607 55.95 55.47 55.769114 BSE 26 September 2019 2,820 55.95 55.48 55.818688 BYX 26 September 2019 5,469 55.95 55.47 55.775994 CFX 26 September 2019 4,086 55.95 55.63 55.821156 IEXG 26 September 2019 15,119 55.97 55.48 55.791129 NASDAQ 26 September 2019 800 55.95 55.72 55.853750 NSX 26 September 2019 112,215 55.98 55.46 55.701802 NYSE 26 September 2019 18,190 55.95 55.47 55.734650 OTC 26 September 2019 139 55.84 55.775 55.793237 PHLX 26 September 2019 4,401 55.97 55.62 55.869266 PSE 26 September 2019 1,330 55.95 55.72 55.867218 XDEA 26 September 2019 2,087 55.95 55.6 55.846646 XDEX

Transaction details

The table below contains detailed information of the individual USX trades made by Credit Suisse Securities (USA) LLC as part of the Buyback Programme.

Schedule of purchases

Shares purchased: Coca-Cola European Partners plc

(ISIN: GB00BDCPN049) Dates of purchases: 20, 23, 24, 25, and 26 September 2019 Investment firm: Credit Suisse Securities (USA) LLC

Individual transactions

A full breakdown of the individual transactions can be viewed at:

https://www.ccep.com/system/file_resources/7071/190927_Weekly_Buyback_Programme_trade_details.pdf

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC

Paul van Reesch

Deputy Company Secretary

+44 (0) 1895 231 313

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

------------------------



© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Communiqué intégral et original au format PDF:Télécharger le PDF