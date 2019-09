FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifstreit mit der Deutschen Lufthansa sieht sich die Flugbegleitergewerkschaft UFO durch ein weiteres Gerichtsurteil gestärkt und droht erneut mit Streik. In der Woche vom 7. bis 12. Oktober sollen zunächst die Mitglieder vor Ort über die Situation aufgeklärt werden, sagte der stellvertretender UFO-Vorsitzender und Tarifvorstand Daniel Flohr am Freitag. Am 14. Oktober werde die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) über die Arbeitskampfmaßnahmen im Lufthansa-Konzern informieren.

Am Mittwoch hatte das Landesarbeitsgericht Hessen entschieden, dass die Tarifgespräche mit dem Lufthansa-Konzern von der Gewerkschaft wirksam gekündigt und offen seien. Ein Lufthansa-Sprecher sagte dazu, das Unternehmen werde zunächst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und dann darüber entscheiden, gegen diese Entscheidung Rechtsmittel einzulegen.

Aus Sicht der Lufthansa hat UFO zurzeit aber weiterhin keinen satzungsgemäß aufgestellten und damit vertretungsberechtigten Vorstand. Dies ist Gegenstand eines anderen Gerichtsverfahrens, in dem die Lufthansa den Status der Gewerkschaft durch das Hessische Landesarbeitsgericht überprüfen lassen will. Der erste Verhandlungstermin in diesem Verfahren wurde für den 30. April 2020 angesetzt.

Nach Angaben der Gewerkschaft liegen inzwischen mehrere Gerichtsbeschlüsse vor, die den aktuellen Vorstand bestätigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2019 07:22 ET (11:22 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.