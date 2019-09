Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hella nach vorläufigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Autozulieferers seien "in-line" ausgefallen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das laufende Quartal habe das Management eine Verbesserung beider Kennziffern in Aussicht gestellt./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2019 / 05:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-09-27/13:57

ISIN: DE000A13SX22