Pfäffikon (ots) - Rund 250 Entscheidungsträger hiesiger Importeure, Händler und Garagisten aber auch Spitzenvertreter aus der Politik, der Wirtschaft und von Verbänden der Schweizer Automobilwirtschaft folgten am 26. September 2019 der Einladung zum Eurotax-Branchentreffen ins Kultur- und Kongresszentrum «Trafo Baden».



Im Verlaufe der traditionellen Networking-Veranstaltung wurden zum vierten Mal die wertbeständigsten Personenwagenmodelle mit einem EurotaxAward ausgezeichnet - dies in den drei wichtigsten Consumer-Kategorien «City», «Business» und «SUV» sowie erstmals auch in der Kategorie «Plug'n'Drive». Zusätzlich mit einem Award gekürt wurde erneut auch der beste Gebrauchtwagenhändler der Schweiz.



Die wertbeständigsten Personenwagenmodelle der Schweiz 2019 sind:



Kategorie «City»

Rang PW-Modell Restwert*

1 Dacia Sandero 65,7%

2 Honda Jazz 59,9%

3 Suzuki Swift 55,7% Kategorie «Business»

Rang PW-Modell Restwert*

1 Skoda Octavia 54,2%

2 Subaru Levorg 54,0%

3 VW Passat 48,7% Kategorie «SUV»

Rang PW-Modell Restwert*

1 Dacia Duster 66,7%

2 Seat Ateca 65,2%

3 Porsche Macan 62,3% Kategorie «Plug'n'Drive»

Rang PW-Modell Restwert*

1 Mercedes-Benz GLC Plug-in-Hybrid 60,2%

2 Tesla Model S 59,7%

3 Mercedes-Benz GLE Plug-in-Hybrid 56,3% * Angabe der Restwerte in Prozent der Listenpreise 2016.



Speziell hervorzuheben ist, dass der Skoda Octavia hierzulande zum vierten Mal in Folge den ersten Rang in der Kategorie «Business» belegt! Besonders erwähnenswert ist auch, dass der Dacia Sandero bereits im Mai dieses Jahres in Österreich Restwert-Champion in der Kategorie «City» wurde.



Die besten Gebrauchtwagenhändler der Schweiz 2019 sind:



Rang Gebrauchtwagenhändler

1 Schloss-Garage Winterthur AG

2 Bymycar Acacias SA, Bussigny

3 AMAG Audi Center Luzern Die vollständige Medienmitteilung zum Eurotax-Branchentreffen 2019 sowie zur Verleihung der diesjährigen EurotaxAwards (inklusive Angabe der detaillierten Bewertungskriterien) lässt sich als PDF-Dokument downloaden.



