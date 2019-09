LONDON, Sept. 27, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR) hat seine Lizenznehmer des Jahres der Avis Autovermietung und Budget Autovermietung auf internationaler Ebene bekannt gegeben, was Europa, den Nahen Osten, Afrika, Asien und Asien-Pazifik umfasst. Avis Türkei und Budget Rumänien erhalten die Auszeichnungen in diesem Jahr. Die Preisträger erhielten ihre Auszeichnungen bei der feierlichen Veranstaltung in Lissabon, Portugal.

Die jährlich vergebenen Avis Budget Group International Licensee Awards erkennen die Lizenznehmer-Partner an, die zum Jahresabschluss ein Wachstum erzielt haben, gemessen an den wirtschaftlichen Bedingungen des jeweiligen Landes, der Exzellenz im Kundenservice und der Ausrichtung an den Markeninitiativen.

Keith Rankin, President, International bei Avis Budget Group, erklärte: "Ich freue mich, unsere Licensee Award-Gewinner, Avis Türkei und Budget Rumänien, bekannt zu geben. Beide Gewinner haben in ihre Unternehmen investiert, ein starkes Wachstum und kontinuierlich eine hohe Kundenzufriedenheit erzielt. Als globales Mobilitätsunternehmen mit Präsenzen in ca. 180 Ländern verlassen wir uns auf das Know-how und die Professionalität, die unsere Lizenznehmer den Avis- und Budget-Kunden in ihren Märkten anbieten. Diese Auszeichnungen sollen ihre harte Arbeit, Leidenschaft und Engagement feiern und anerkennen."

Avis Autovermietung in der Türkei hat trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Lage, die bis heute anhält, das Wachstum auf dem Markt vorangetrieben. Avis Türkei hat sich in dieser schwierigen Umgebung auf Ertragsmanagement und Einnahmengenerierung konzentriert, während das Unternehmen in zusätzliche Verkaufsflächen investiert hat. Folglich konnte Avis Türkei nicht nur seine Stellung als Nummer eins auf dem Markt behaupten, sondern auch das Geschäft um mehr als 22 Prozent ausbauen, während in einer feindlichen Umgebung der Kundendienst konstant hoch bewertet und Entschlossenheit und Teamgeist gezeigt wurde.

Budget Rumänien erhält diese Auszeichnung nach einem sehr erfolgreichen Jahr, das ein Umsatzwachstum von 19 Prozent sowie eine Erweiterung der Flottengröße um mehr als 10 Prozent erzielte. Neben Investitionen in die Marke, das Marketing und in seine Geschäftsräume kann das Land im Vorjahr eine Verbesserung der Kundenservice-Bewertung von 10 Prozent feiern, indem Fahrzeuge von hoher Qualität zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten wurden.

Ansprechpartner: Laura Watts +44(0) 7342 075 430 laura.watts@abg.com (mailto:laura.watts@abg.com)

Über Avis Budget Group

Avis Budget Group, Inc. ist ein führender globaler Anbieter von Mobilitätslösungen, sowohl durch seine Marken Avis und Budget, die über mehr als 11.000 Vermietstationen in nahezu 180 Ländern auf der ganzen Welt verfügen, als auch die Marke Zipcar, das weltweit führende Car-Sharing-Netzwerk mit mehr als einer Million Mitgliedern. Die Avis Budget Group betreibt die Mehrzahl ihrer Autovermietungen direkt in Nordamerika, Europa und Australasien und arbeitet in anderen Teilen der Welt vornehmlich über Lizenznehmer. Die Avis Budget Group beschäftigt etwa 30.000 Mitarbeiter und ihr Hauptsitz befindet sich in Parsippany, New Jersey, USA. Informationen finden Sie unter www.avisbudgetgroup.com .