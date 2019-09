Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Umsätze im Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sind im Vergleich zur Vorwoche gestiegen, so die Börse Stuttgart.Einhergehend mit höheren Umsätzen sei auch die Handelsspanne gestiegen. Am Montagvormittag sei das bisherige Wochentief bei 173,29 Prozentpunkten erreicht worden. Das bisherige Wochenhoch sei am Mittwochmorgen bei 174,97 Prozentpunkten markiert worden. ...

