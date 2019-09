Wien (www.fondscheck.de) - Die deutsche Schroders-Niederlassung verzeichnet weiteres Wachstum: Ab sofort ist Saida Eggerstedt als Head of Sustainable Credit für den Asset Manager in Frankfurt am Main tätig, so die Experten von "FONDS professionell".Damit setze Schroders den Ausbau nachhaltiger Investment-Strategien fort und stärke gleichzeitig die Bedeutung des Standorts. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...