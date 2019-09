Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die USA und China haben einen Termin für Handelsgespräche festgelegt. Am 10. Oktober wollen sich Vertreter der beiden Länder treffen. Die ganz großen Auswirkungen sind an der Wall Street nicht zu spüren. Immerhin geht es vorbörslich leicht nach oben. Bei den Einzelwerten geht es heute um Micron Technology, Lyft, Peloton, Smile Direct Club und Uber. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.