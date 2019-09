ROUNDUP/Bieterkampf um Osram: AMS erhöht Gebot

MÜNCHEN - Im Bieterkampf um den angeschlagenen Lichtkonzern Osram hat der österreichische Halbleiterhersteller AMS sein Angebot auf den letzten Metern erhöht. Unmittelbar vor Ablauf der Angebotsfrist am Dienstag stockte AMS seine Offerte am Freitag von 38,50 auf 41 Euro je Aktie auf: Für nunmehr 4,6 Milliarden Euro wollen sie den Münchner Konzern komplett übernehmen.

ROUNDUP: Commerzbank will Comdirect ganz und kappt Ertragsziel - Aktie legt zu

FRANKFURT - Nach der geplatzten Fusion mit der Deutschen Bank versucht sich die Commerzbank mit einem tiefgreifenden Umbau gegen die Niedrigzinsen und die harte Konkurrenz zu stemmen. Zugleich stimmt das Geldhaus seine Kunden auf Gebührenerhöhungen ein. Die Bank werde "Preisänderungen vornehmen", sagte Vorstandschef Martin Zielke am Freitag in Frankfurt, versicherte jedoch: "Das ist nicht der Einstieg in den Abschied vom kostenlosen Girokonto." Für die Kunden der Online-Tochter Comdirect , die bald ganz in der Commerzbank aufgehen soll, werde sich an den Konditionen nichts ändern.

ROUNDUP/BASF-Investorentag: Bauchemie-Verkauf noch 2019 - Agrar soll wachsen

GENT - Der Chemiekonzern BASF will seine Bauchemie-Sparte bis Ende des Jahres verkaufen. Konzernchef Martin Brudermüller sprach bei einer Investorenkonferenz am Freitag im belgischen Gent erstmals von bestätigten Angeboten und einem konkreten Zeitrahmen. Er erwarte bis Ende des Jahres, die Verträge zu unterzeichnen. Zum laufenden Geschäft sagte Brudermüller, der Sommer war unverändert mau. Schub soll aber zukünftig die Agrarsparte bringen.

US-Bank Wells Fargo hat einen neuen Chef

SAN FRANCISCO - Die US-Bank Wells Fargo hat einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat des Finanzinstituts hat sich für Charles W. Scharf entschieden, der bisher Vorstandsvorsitzender der Bank of New York Mellon war. Das teilte Wells Fargo am Freitag in San Francisco mit. Scharf übernimmt die Führung von Wells Fargo zum 21. Oktober. Bis zu seinem Antritt wird der derzeitige Interimschef weiter die Geschäfte führen. Im vorbörslichen Handel legte die Aktie um gut 2 Prozent zu.

Roche erzielt mit Tecentriq-Kombination ermutigende Ergebnisse bei Leberkrebs

BASEL - Roche hat erste Erfolge mit seinem Immuntherapeutikum Tecentriq in der Behandlung von Leberkrebs erzielt. Wie der Konzern am Freitag am Krebs-Kongress ESMO in Barcelona mitteilte, hat sich die Kombination aus Tecentriq plus Avastin in der Behandlung von Patienten mit inoperablem Leberzellkarzinom (HCC) als wirksam erwiesen.

IPO: Hamburger Augenlaser-Experte Euroeyes geht an Hongkonger Börse

HAMBURG - Der Hamburger Augenlaser-Spezialist Euroeyes will für weiteres Wachstum an die Hongkonger Börse gehen. Mit den erhofften Einnahmen von umgerechnet fast 62 Millionen Euro will die Augenklinik-Kette vor allem die Expansion in China vorantreiben, wie das Unternehmen am Freitag weiter mitteilte. Rund 40 Prozent der erwarteten Nettoerlöse sollen für das Wachstum auf dem chinesischen Markt bereitgestellt werden, ein Drittel in den möglichen Zukauf von Kliniken in Europa.

Kreise/Hedgefonds macht Druck: Aareal Bank soll IT-Tochter Aareon verkaufen

WIESBADEN - Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank

ROUNDUP 2: Thomas-Cook-Versicherer will Hotels ab sofort wieder Geld überweisen

KÖLN - Ab diesem Freitag sollen Hotels im Ausland, die derzeit noch Kunden von Thomas Cook Deutschland beherbergen, Geld von der Zurich-Versicherung bekommen. Die Zahlungen an die Hotels sind laut Zurich an die Bedingung geknüpft, dass Urlauber nicht mehr zu Extra-Zahlungen aufgefordert werden.

Vestas will 590 Stellen in Dänemark und Deutschland streichen

AARHUS - Der dänische Windanlagenhersteller Vestas will im Heimatmarkt sowie in Deutschland rund 590 Stellen streichen. Die Kürzungen seien eine Reaktion auf eine Veränderung der Nachfrage am Markt, teilte Vestas am Freitag in Aarhus mit. So würde das Unternehmen die Produktion der V136-Windanlagen herunterfahren. Vestas beschäftigte weltweit zum Halbjahr 24 500 Mitarbeiter. Die Aktie geriet auf die Nachricht hin unter Druck und liegt in Kopenhagen mit 1,86 Prozent im Minus. /fba/jha/

Weitere Meldungen

-Online-Bank N26 will frühestens in drei bis fünf Jahren an die Börse

-Maut-Untersuchungsausschuss rückt immer näher

-ROUNDUP: Facebook testet versteckte Like-Zahlen in Australien

-ROUNDUP/Ingenieure gesucht: Milliarden allein machen Bahn nicht pünktlicher

-ROUNDUP/US-Behörde: Zahl der Todesfälle durch E-Zigaretten steigt auf zwölf

-Verdi ruft bei IBM zu Protest auf

-Reederei: Britischer Tanker nach Freigabe im Iran auf Weg nach Dubai

-Ufo fordert Verhandlungen mit Lufthansa - Streikdrohung

-Länder wollen Bauen mit Holz erleichtern°

