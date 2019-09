Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 27, 2019) -BOUGAINVILLE VENTURES INC. (CSE: BOG) (FSE: 8BV) (DEU: 8BV) (MUN: 8BV) (STU: 8BV) ("Bougainville" oder das "Unternehmen") freut sich, anzukündigen, dass dasU.S.-amerikanische Repräsentantenhaus am Mittwoch entschied, einen Gesetzesentwurf zu verfolgen, dank dem Banken in Bundestaaten, wo es legal ist, Cannabis-Unternehmen Dienstleistungen anbieten könnten.

Durch eine Abstimmung von 321 zu 103 Stimmen genehmigten die Abgeordneten die Gesetzesvorlage, die nun vor den Senat geht. Der Gesetzesvorschlag wurde von den Demokraten einstimmig unterstützt. Auch fast die Hälfte aller Republikaner stimmte dafür.

Die Maßnahme geht nun vor den Senat, wo ihr weiteres Schicksal noch ungewiss ist. Mike Crapo, Vorsitzender des Ausschusses für das Bankwesen, sagte, er wolle ähnliche Gesetzgebung in den kommenden Monaten in Betracht ziehen. Analysten sind sich jedoch nicht sicher, ob der gesamte Senat eine solche Maßnahme Abstimmung bringen wird.

Einige Republikaner haben Vorbehalte, Banken das grüne Licht für eine Beteiligung an Marihuana-Geschäften zu geben, solange es bundesweit noch illegal ist. Einige Demokraten sagten, sie wollten lieber eine breitere Gesetzgebung zur Legalisierung von Marihuana oder eine Reform der Strafjustiz in Angriff nehmen als ein spezifisches Bankengesetz.

Der Gesetzentwurf stellt klar, dass Erlöse aus legalen Cannabis-Geschäften nicht als illegal gelten würden, und weist die Bundesregulierungsbehörden an, Regeln dafür aufzustellen, wie solche Bankgeschäfte zu überwachen wären.

Banken stehen klar hinter dem Gesetzesentwurf und fordern von den Gesetzgebern Klarheit darüber, ob sie Geschäfte mit Cannabis-Unternehmen tätigen dürfen, wenn es auf bundesstaatlicher Ebene legal ist, selbst wenn Marihuana auf der Bundesebene illegal bleibt.

"Unsere Mitglieder sind verpflichtet, die finanziellen Bedürfnisse ihrer Gemeinden zu erfüllen - einschließlich derer, die für die Legalisierung von Cannabis gestimmt haben", so die American Bankers Association in einem Schreiben, das am Dienstag an die Gesetzgeber ging und um deren Unterstützung warb.

Dreiunddreißig Staaten erlauben eine Form des legalen Cannabis-Konsums, aber Banken waren bislang generell nicht bereit, Geschäfte mit Marihuana- oder ähnlichen Unternehmen zu tätigen, aus Sorge, dass sie damit gegen Bundesgesetze verstoßen könnten.

Quelle: https://www.reuters.com/article/us-usa-house-cannabis/house-passes-bill-that-would-allow-banks-to-work-with-cannabis-companies-idUSKBN1WA308

President Andy Jagpal:

"Ich bin zuversichtlich, dass die Finanzierung und der Ausbau unserer US-Projekte einfacher wird, sobald der US-Senat das Gesetz verabschiedet, das es den Banken erlaubt, Kredite an Cannabis-Unternehmen wie das unsere zu vergeben. Die Branche hat sich schon zu weit entwickelt. Das Bankwesen muss nun nachziehen. Dieses Gesetz soll unter anderem auch Finanzunternehmen schützen, welche die Hanf-Branche in Kentucky bedienen, dem Heimatstaat des Vorsitzenden der Mehrheitsfraktion im Senat, Mitch McConnell.

Mehr darüber, was diese Nachricht für die Aktionäre bedeutet, erfahren Sie unter https://marketnewsfirst.com/bog-news.

Über Bougainville Ventures Inc.

Bougainville Ventures Inc. ist im rasant wachsenden Bereich der Produktion, Verarbeitung, dem Einzelhandel und der Markenbildung von Cannabis und cannabisbezogenen Produkten tätig. Derzeit stellt das Unternehmen durch Besitz und Entwicklung von Gewerbeimmobilien strategisch Kapital für den florierenden Bereich Cannabisanbau zur Verfügung. Wir bieten für Cannabisproduzenten und -verarbeitern vollständig errichtete, nutzungsfertige Anlagen mit modernster Anbaustruktur. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf den Aufbau einer starken Präsenz in der Hanfindustrie mit dem Ziel, sowohl in Kanada als auch in den USA Cannabinoide zu erzeugen. Neben unserem Aushängeschild, dem Hanfprojekt im Bundesstaat Oregon, und dem Greenhouse Campus im Bundesstaat Washington verfügt das Unternehmen auch über firmeneigene Formeln für Cannabis-Esswaren, topische Produkte und Tinkturen.

Im Namen des Board of Directors

BOUGAINVILLE VENTURES INC.

Andy Jagpal, President und Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren IR-Vertreter Zoltan unter: 604-722-0305 info@bougainvilleinc.com. Oder rufen Sie uns gebührenfrei an unter 1-877-517-7816.

http://bougainvilleinc.com/

https://twitter.com/bougainvilleinc

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen werden. Die bei der Vorbereitung solcher Aussagen getroffenen Annahmen werden zwar zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet, können sich aber als ungenau erweisen. Daher sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsorientierte Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Keine Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/48256