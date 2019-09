Die DZ Bank hat Hornbach Holding nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 48 auf 60 Euro angehoben. Seine erhöhten Umsatzschätzungen reflektierten das Wachstumspotenzial der Omnichannel-Strategie, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das überraschend starke zweite Quartal sowie die Anhebung der Jahresziele hätten sein Vertrauen in das Geschäftsmodell der Baumarkt-Holding gestärkt./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / 14:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2019 / 14:20 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-09-27/15:23

ISIN: DE0006083405