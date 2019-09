Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Gea Group nach dem Kapitalmarkttag des Anlagenbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Auf der Veranstaltung sei ein vielversprechender Maßnahmenmix vorgestellt worden, um die Profitabilität zu steigern, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Nun liege es am Management, dies in die Tat umzusetzen und damit das Vertrauen des Marktes zurückzugewinnen./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-09-27/15:27

ISIN: DE0006602006