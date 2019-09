Alles in Butter bei der Kerry Group, SolarEdge bringt Ökostrom ins E-Auto und die französische BNP Paribas ist Favorit unter Europas Banken. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Kerry Group - Alles in Butter

Der 1972 in Irland als genossenschaftlicher Milchverarbeiter gegründete Konzern ist heute zum Weltmarktführer für Nahrungsmittelzusatzstoffe und Aromen aufgestiegen. Das ist die Hauptsparte der Kerry Group, mit einem Umsatzanteil von gut 80 Prozent. Der Rest entfällt auf die Produktion von Nahrungsmitteln.

Die Iren wachsen seit Jahren schneller als der Gesamtmarkt. Kerry hat früher als die Konkurrenz auf den Trend zu gesunder Ernährung reagiert und seine Forschungsarbeit darauf ausgerichtet. Zusatzstoffe und Aromen für Lebensmittel wurden komponiert, die einen gesundheitsfördernden Effekt haben sollen. Zugleich hat sich Kerry gezielt mit Zukäufen gestärkt. Seit 1994 wurden für insgesamt fünf Milliarden Dollar 53 Unternehmen übernommen. Die Integration der vielen Neuzugänge verlief in der Regel reibungslos.

Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 10,7 Prozent auf 3,569 Milliarden Euro. Das Wachstum setzte sich zusammen aus den Komponenten Absatzmenge (3,3 Prozentpunkte), Zukäufe (4,7) und einer vorteilhaften Währungsentwicklung (2,4). Besonders stark wächst Kerry in den Schwellenändern.

Kerry erwirtschaftet kontinuierlich hohe freie Mittelzuflüsse. Das hat dafür gesorgt, dass die Verschuldung trotz der vielen Übernahmen nicht aus dem Ruder gelaufen ist. Das Verhältnis von Nettoschulden zum operativen Ergebnis vor Wertberichtigungen liegt bei knapp zwei. Auffüllen ließe sich die Kriegskasse zudem über einen Verkauf der Nahrungsmittelsparte. Darüber wird immer wieder spekuliert.

Aktientipp 2: BNP Paribas - Französische Favoriten

Ginge es nach dem Kursverlauf, könnte man die französische Großbank BNP Paribas für ein wackliges Geldhaus halten, das seit der Finanzkrise 2008/09 nicht mehr auf die Beine gekommen ist. Die Wirklichkeit sieht anders aus. BNP ist eine der stabilsten und rentabelsten Banken Europas und auf aktuell gedrücktem Kursniveau ein interessantes Investment.

Basis des Erfolgs ist das Zusammenspiel der drei Sparten Privatkunden, Unternehmensfinanzierung und Investmentbanking. Vorübergehende Schwächen in einem Bereich werden durch gute Zahlen in anderen Sparten ausgeglichen. Als Ende 2018 wegen der Börsenbaisse die Erträge im Wertpapiergeschäft zurückgingen, stützten stabile Einnahmen im französischen Bankgeschäft. Im Frühjahr 2019 verdienten dann dank lebhafter Aktien- und Anleihemärkte die Wertpapierbanker wieder gut. Durch Rückzug aus Eigenhandel und Rohstoffgeschäften verringert BNP die Risiken.

Eine Belastung bleibt das niedrige Zinsniveau. Mit Kostensenkungen - vor allem dem Abbau von Filialen - steuert die Bank dagegen. Nach 4,4 Milliarden Euro Nettogewinn im ersten Halbjahr (plus elf Prozent) dürften 2019 unterm Strich an die acht Milliarden Euro bleiben. BNP hätte den Nettogewinn binnen fünf Jahren so fast verdoppelt. Mit diesen Einnahmen lässt sich nicht nur die Eigenkapitalquote (zuletzt 11,9 Prozent) aufstocken; auch eine erneute Dividendenerhöhung auf mehr als drei Euro je Aktie ist möglich. Trotz französischer Quellenund deutscher Abgeltungsteuer dürften Anlegern wenigstens knapp vier Prozent Rendite bleiben.

Aktientipp 3: SolarEdge - Sonne im Tank

Fast jeder, der ein Elektroauto hat oder kaufen will, würde es am liebsten mit Ökostrom betreiben, so das Marktforschungsinstitut Forsa. Die einfachste Lösung dafür ist Strom aus der Solaranlage auf dem eigenen Haus- oder Garagendach. Herzstück einer solchen Anlage sind Wechselrichter und Leistungsoptimierer, mit denen der aus den Solarzellen gewonnene Gleichstrom in nutzbaren Wechselstrom umgewandelt wird. Nummer eins bei dieser Technik ist - vor der hessischen SMA Solar - die israelische SolarEdge. Sie dürfte in diesem Jahr weltweit Solaranlagen mit mehr als 600.000 Wechselrichtern installieren, ein Drittel mehr als im Vorjahr.

Der Solarboom wurde bisher vor allem durch private Nutzer vorangetrieben, die den Strombedarf des eigenen Heims decken, sowie von kommerziellen Großanlagen, die Ökostrom gegen Entgelt ins Netz einspeisen. Durch die Zunahme von Elektrofahrzeugen dürfte die Nachfrage nach Ökostrom zusätzlich beflügelt ...

