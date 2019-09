Ein aktivistischer Investor drängt den Immobilienfinanzierer Aareal Bank zu einer Trennung von seiner Software-Tochter Aareon. Der Hedgefonds Teleios Capital Partners forderte in einem am Freitag veröffentlichten Brief an Aareal-Chef Hermann Merkens, er solle mit Hilfe einer Investmentbank einen Komplett-Verkauf oder eine Abspaltung (Spin-off)...

Den vollständigen Artikel lesen ...