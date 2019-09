Ford öffnet in Europa die Bestellbücher für die Plug-in-Hybrid-Varianten seiner Modelle Transit Custom und Tourneo Custom. Während der Transit bei Unternehmen als Lieferwagen punkten soll, bietet sich der Tourneo laut Ford als Business-Shuttle oder Familienwagen an. Die Auslieferungen sollen noch in diesem Jahr beginnen. Der Transit Custom Plug-in-Hybrid wird in Deutschland zu einem Basis-Listenpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...