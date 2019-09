Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick Dewayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute unter anderem die Commerzbank. Der Vorstand baut den Konzern kräftig um. So soll die Tochter Comdirect in das Unternehmen integriert werden. Gleichzeitig senkte die Commerzbank die Prognose für 2019. Bei den Verkäufen steht BASF im Fokus. Der Vorstand zeigte sich auf einer Investorenkonferenz skeptisch für die weitere Geschäftsentwicklung. Im Vergleich zum zweiten Quartal habe es keine Besserung gegeben, so Vorstandschef Martin Brudermüller.