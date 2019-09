Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Osisko Gold Royalties-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Marku Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Osisko Gold Royalties Ltd. (ISIN: CA68827L1013, WKN: A115K2, Ticker-Symbol: OM4, TSE-Symbol: OR) unter die Lupe. Die Übernahme von Barkerville Gold durch Osisko Gold Royalties sei an der Börse gar nicht gut angekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...